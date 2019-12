Champions Cup : Réception de Glasgow, douche écossaise interdite pour le Stade Rochelais

La Rochelle, France

Champions Cup, 3ème journée : pour sortir de la phase de poule de la grande coupe d'Europe, il faut, on le sait soit terminer premier de son groupe, place qui semble promise aux anglais d'Exeter, invaincus pour le moment, ou terminer à la deuxième place, et figurer dans les trois meilleures équipes des 5 poules de la compétition.

La qualification en quart de finale, les joueurs Rochelais veulent y croire.

Pas impossible pour le Stade Rochelais, mais il faut bien avouer qu'avec zéro point en deux rencontres, et dernier de poule, le challenge semble aujourd'hui un peu relevé. Qu'importe, les joueurs veulent encore y croire. "C'est pas du tout mort, c'est encore faisable" pour le troisième ligne Zéno Kieft. Une rencontre à Deflandre très importante pour le pilier droit Sila Puafisi. "Cette première opposition face aux Ecossais, est déterminante, si derrière on va gagner en plus à l'extérieur, franchement on peut y croire, tout est encore possible."

"D'abord prendre de la confiance sur ces matches européens" - Grégory Patat, entraîneur des avants de La Rochelle -

Sur l'autel du "mathématiquement, rien n'est perdu" on préférerait pourtant l'analyse plus raisonnée de Grégory Patat. L'entraîneur des avants de La Rochelle veut utiliser ces matchs européens, pour prendre de la confiance, mettre en place un jeu qui échappe un peu aux Rochelais depuis le début de la saison.

" Vous le voyez au travers de nos résultats, de nos contenu de match, on a besoin de plus de certitudes dans notre jeu, donc il faut se servir de chaque match pour progresser."

Un objectif sans doute plus raisonnable à court terme, avant de s'imaginer voler plus haut en Champions Cup. Un quart de finale n'est certes pas impossible à viser, mais l'urgence du moment, c'est d'être prêt pour livrer un gros combat à Bordeaux avant Noël. L'UBB de Christophe Urios marche sur l'eau. Après un succès au Racing, les girondins sont deuxième au classement, à un point de Lyon. Prendre un peu de "certitudes" avant d'aller au Matmut Atlantique le 22 décembre ne sera pas de trop.

La compo du Stade Rochelais pour ce match :

Le 15 de départ : Priso, Orioli, Herrera, Jolmes, Tanguy, Kieft, Gourdon, Vito (cap), Bales, Plisson, Pierre Boudehent, Aguillon, Sinzelle, Rattez, Murimurivalu

Le banc : Lebrun, Wardi, Puafisi, Lavault, Paul Boudehent, Kerr-Barlow, James, Plessis