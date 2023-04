Champions Cup : la composition du Stade Rochelais pour la demi-finale face à Exeter, Danty pas dans le groupe

L'annonce de la composition des équipes est un premier moment fort pour le club, et les supporters. Le XV de départ vient de tomber, et il livre déjà quelques précieux enseignements. Commençons par les mauvaises nouvelles, Jonathan Danty, touché aux côtes face à Bayonne, n'est pas remis. Le centre international n'est finalement pas sur la feuille de match pour affronter Exeter. Pas de bluff de son coach Ronan O'Gara, qui lui donnait 5% de chance de participer à cette rencontre de phase finale en début de semaine.

A gauche, Reda Wardi préféré à Joël Sclavi

Dans les bonnes nouvelles, on le savait déjà, le pilier droit George-Henri Colombe est de retour après une suspension de trois semaines. Il est remplaçant de Uini Atonio qui lui débutera. Un axe droit très costaud, avec William Skelton en poste 5, et l'expérimenté Romain Sazy en poste 4, son 336è match au Stade Rochelais. Au poste de pilier gauche, deux joueurs postulaient, deux internationaux, Joël Sclavi l'argentin, et l'international français Reda Wardi. Sclavi, le polyvalent est finalement remplaçant.

Hastoy et Kerr Barlow pour orchestrer le jeu

La charnière, Hastoy, Kerr Barlow est une des plus performante du moment en Top 14 avec celle du Stade Toulousain, Antoine Dupont et Ntamack. A l'arrière, Rhule et Leyds sont à l'aile, préférés à Teddy Thomas moins performant en défense. Teddy Thomas débutera sur le banc. Favre et Seuteni seront au centre, et Brice Dulin à l'arrière. Pas d'énormes surprises, juste une grosse déception de ne pas voir Danty à l'œuvre dès de week end, mais gageons qu'avec une fin de saison à multiples enjeux, l'international aura l'occasion de s'exprimer.

La composition du Stade Rochelais :

Les titulaires : Reda WARDI, Pierre BOURGARIT, Uini ATONIO, Romain SAZY, Will SKELTON, Ultan DILLANE, Levani BOTIA, Greg ALLDRITT (cap), Tawera KERR-BARLOW, Antoine HASTOY, Raymond RHULE, Jules FAVRE, UJ SEUTENI, Dillyn LEYDS, Brice DULIN

Les remplaçants : Quentin LESPIAUCQ, Joel SCLAVI, Georges-Henri COLOMBE REAZEL, Thomas LAVAULT, Paul BOUDEHENT, Rémi BOURDEAU, Thomas BERJON, Teddy THOMAS

Stade Rochelais / Exeter, pour l'avant match, c'est dès 15 heures sur France Bleu La Rochelle, avec de nombreux invités. Coup d'envoi à 16 heures. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle et Francebleu.fr

