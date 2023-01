Champions Cup : la composition du Stade Rochelais pour son déplacement à Northampton

4ème et dernière journée de la phase de poule de la Champions Cup. Le Stade Rochelais deuxième de sa poule est à la recherche d'un nouveau succès pour terminer au plus haut, pour pouvoir accueillir en 8ème de finale, et en 1/4 de finale.

Tawera Kerr-Barlow, l'international néo-zélandais du Stade Rochelais © AFP - Laurent Lairys Après trois victoires en trois matchs, le Stade Rochelais va tenter de l'emporter une nouvelle fois dans cette phase de poule de la Champions Cup. Déplacement ce samedi à 14 heures sur la pelouse de Northampton. La Rochelle, deuxième de son groupe, peut en cas de nouveau succès, recevoir en 8ème de finale, mais également en 1/4 de finale. ⓘ Publicité Les anglais, eux, qui se sont effondrés au match aller 46 à 12 à Marcel Deflandre, vont cette fois tenter de s'imposer pour décrocher une qualification en Challenge Cup, la petite coupe d'Europe. Composition du Stade Rochelais : Les titulaires : Reda WARDI, Samuel LAGRANGE, Uini ATONIO, Romain SAZY, Rémi PICQUETTE, Levani BOTIA, Rémi BOURDEAU, Greg ALLDRITT (cap), Tawera KERR-BARLOW, Antoine HASTOY, Raymond RHULE, Jules FAVRE, Ulupano SEUTENI, Dillyn Leyds, Brice DULIN. Les remplaçants : Quentin LESPIAUCQ, Joel SCLAVI, Georges-Henri COLOMBE REAZEL, Thomas LAVAULT, Ultan DILLANE, Paul BOUDEHENT, Thomas BERJON, Teddy THOMAS. La rencontre est à vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle dès 13 heures 50 ou sur francebleu.fr loading