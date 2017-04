Champions Cup : la conférence de presse avant la demi-finale contre le Leinster

A quatre jours du choc contre les Irlandais à Lyon, les joueurs et le staff de l'ASM ont confié leur impatience et mesurent le défi qui les attend. Soutenus par 35 000 supporters, les Clermontois joueront à la maison à Gerland, mais s'attendent à un rude combat face au Leinster.

Sérénité, concentration et excitation. Voilà ce qui animent les rugbymen de l'ASM Clermont Auvergne, qui vont tenter de se qualifier pour la 3e fois de leur histoire finale de la grande coupe d'Europe. Les deux premières ont été perdues en 2013 et 2015 face au RC Toulon. Les Clermontois ont justement accédé au dernier carré de la Champions Cup en faisant tomber ces mêmes Varois à la maison en quart de finale.

Le capitaine Damien Chouly sous le feu des micros © Radio France - Eric Le Bihan

Cette fois, c'est donc la redoutable province irlandaise du Leinster qui se dresse sur le chemin les hommes de Franck Azéma. L'entraineur clermontois sait qu'il faudra "beaucoup de concentration et de lucidité par rapport à la qualité de l'adversaire que l'on va rencontrer". Pour les amnésiques, les Irlandais ont déjà remporté la compétition en 2009, 2011 et 2012. Ça vous classe un club.

Si Clermont fait partie des cadors européens, c'est le seul des quatre demi-finalistes (Leinster, Munster et Saracens) à n'avoir encore jamais soulever cette coupe d'Europe. Jouer à ce niveau en club, c'est même une nouveauté pour l'ancien Castrais Rémi Lamerat, qui va s'appuyer sur son expérience d'international pour gérer au mieux ce nouveau rendez-vous attendu par toute une région.

Cette demi-finale face au Leinster s'annonce très équilibrée et pourrait se jouer sur des détails. Le seul avantage certain qu'aura l'ASM Clermont Auvergne, c'est de jouer comme à la maison. Le Matmut Stadium de Gerland ne dégage pas la même atmosphère que le chaudron de Geoffroy Guichard, mais la Yellow Army devrait jouer un rôle déterminant si le match est serré. Quoi qu'il en soit, 35 000 supporters vont faire le court déplacement dans la capitale des Gaules. Grâce à une soixantaine de cars, un train spécial et de très nombreuses voitures. Une vraie transhumance pour leur club de toujours. Morgan Parra a conscience que c'est toute une région qui va pousser derrière l'ASM dimanche.

La finale de la Champions Cup aura lieu le 13 mai prochain au Murrayfield Stadium d’Édimbourg. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, France Bleu Pays d'Auvergne vous propose une émission spéciale en direct de Lyon entre 15 heures et 19 heures pour vivre au cœur de cette demi-finale. Vous pourrez vous exprimer avant et après la rencontre au 04.73.34.2000. N'oubliez pas de poster toutes vos photos souvenirs et vos encouragements sur notre page Facebook. On vous attend nombreux.