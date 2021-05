Champions Cup : la finale diffusée sur écran géant dans des stades de la ville de Toulouse ?

Quel dispositif pour les supporters toulousains le jour de la finale de Champions Cup le samedi 22 mai prochain ? Les réunions se sont multipliées ces derniers jours pour tenter de trouver une solution à enjeu de taille. Celui de permettre aux supporters de vivre un bon moment mais dans les respect des règles sanitaires.

Plusieurs réunions autour du préfet

D'après nos informations, deux réunions de concertations se sont déroulées cette semaine dans les salons de la préfecture de Haute-Garonne. Autour du préfet Etienne Guyot ? Des représentants de la direction du Stade Toulousain, de la ville de Toulouse mais aussi de l'Umih, le syndicat de la restauration.

Tous ensemble réunis pour trouver une solution à ce qui risque de devenir un véritable problème. En effet, le jour de la finale, le 22 mai, les terrasses des restaurants et des bars seront ouvertes. Les autorités y voient un risque sanitaire évident avec l'afflux attendu et prévisible des supporters en centre-ville.

Ouvrir plusieurs stades pour conserver ses distances

Il faut donc canaliser les fans "rouge et noirs" tous en respectant du mieux possible les règles sanitaires. Plusieurs pistes sont sur la table mais il y a peut-être un scénario qui tient la corde. C'est celui qui consisterait à ouvrir plusieurs stades de la ville de Toulouse au public pour suivre le match sur écran géant, tout en conservant des distances entre les groupes. Est-ce que le Stadium et Ernest Wallon font partie des enceintes concernées ? Nous l'ignorons pour le moment.

Il faut d'abord que le projet soit validé par les différents ministères concernés. La décision devrait être prise dans les prochains jours car une nouvelle réunion est prévue en préfecture lundi après-midi.