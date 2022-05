Champions Cup : La Rochelle remporte son premier titre en battant le Leinster (24-21)

Au terme d'une fin de match folle, le Stade Rochelais s'impose face au Leinster (24-21) et remporte la Champions Cup, ce samedi soir au stade Vélodrome. Les Maritimes décrochent le premier titre de leur histoire.

La Rochelle a renversé le Leinster ! Les Maritimes s'imposent sur le fil face aux Irlandais (24-21), ce samedi soir au stade Vélodrome, et gagnent la Champions Cup 2022. Le Stade Rochelais remporte le premier titre de son histoire et succède au Stade Toulousain. C'est le quatrième club français à être sacré.

Le Leinster a été porté par un collectif impressionnant dont le chef d'orchestre, le demi d'ouverture Jonathan Sexton, n'a jamais failli. L'Irlandais termine avec un 6/6 sur les pénalités et inscrit la grande majorité des points de son équipe. Mais en face, le Stade Rochelais a été plus valeureux et Arthur Retière a délivré les Charentais-Maritimes grâce à un essai inscrit à la 79'.

Les Irlandais à l'expérience dans le premier acte

Après avoir été surpris par les deux pénalités (5' et 9') inscrites par les Irlandais et l'intensité mise par le Leinster, le Stade Rochelais s'est vite rattrapé. Les Maritimes ont répondu par un bel essai collectif (10') inscrit par le trois-quart aile Raymond Rhule et transformé Ihaia West. Une belle opposition de style dans un premier acte où les deux équipes ont été entreprenantes mais très solides défensivement.

Les Bagnards ont un légèrement déjoué en fin de première période et les Irlandais en ont profité pour capitaliser et creuser l'écart à la pause. Jonathan Sexton, en métronome de cette équipe du Leinster permet au Leinster de regagner les vestiaires avec un léger avantage (12-7).

Arthur Retière, le sauveur

Les Maritimes ont été sur courant alternatif. Ils sont d'abord bien revenus des vestiaires en inscrivant une pénalité (42'). Puis, ils ont perdu pied jusqu'à l'heure de jeu, laissant des pénalités en face des perches pour un Jonathan Sexton qui ne tremble pas (48', 53').L'éclair est venu de Pierre Bourgarit. Le talonneur inscrit l'essai de l'espoir pour les Charentais-Maritimes (61'), transformé par le très précis Ihaia West. Mais dans la foulée, le deuxième ligne Thomas Lavault se met à la faute et prend un carton jaune. Il laisse son équipe à 14 dans le dernier quart d'heure et les Irlandais en profitent pour repasser devant (21-17 à la 65').

Au terme d'une séquence irrespirable, qui a duré près de cinq minutes, les Rochelais ont poussé et inscrit l'essai qui leur permet de devancer les Irlandais à quelques minutes du terme (79').