Champions Cup : les supporters de Castres tout proche du Stade Toulousain mais à fond derrière la Rochelle

Il n’y a que 85 kilomètres entre le stade Pierre-Fabre de Castres et le stade Ernest-Wallon de Toulouse. Et pourtant, pas question pour les Castrais de soutenir le Stade Toulousain lors de la finale de la Champions Cup. Au contraire, les supporters de la "Blue army" sont à fond derrière les Rochelais. C’est le cas notamment de Sébastien Olivan qui dirige le groupe de supporters "Puissance Castres". Selon lui, pas un seul des membres de son groupe ne soutient Toulouse. Le Stade Rochelais, c'est le club de cœur du CO poursuit-il.

"On est tous à 200 %pour La Rochelle. Nous avons une affinité au niveau des clubs de supporters. Et à chaque fois que nous passons là-bas, nous sommes très très bien reçus. Ils ont une vraie âme de supporters, contrairement au Stade Toulousain. C'est-à-dire qu’à La Rochelle, le Castres Olympique et sa "blue army" est toujours très bien accueilli. On fait des repas ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble."

"Ils ont les dents pour gagner"

Et en plus d’aimer les Rochelais, les Castrais pensent aussi qu’ils peuvent remporter leur première étoile. "Ils ont des chances. J'en parle avec beaucoup de gens autour de moi. Tout le monde voit La Rochelle gagner. C'est leur première finale. C'est la première fois que j'y arrive à ce niveau-là et je pense en toute franchise que La Rochelle a vraiment les dents pour gagner."

Et le vice-président du club de supporters ne peut pas dire Allez Toulouse. "Non, vraiment pas. Toulouse est un très bon club. Très belle équipe. Ils ont été très bons jeunes. Mais non, je ne peux pas dire allez Toulouse. Je vais dire allez La Rochelle."