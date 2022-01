Champions Cup : le match aller entre Sale et Clermont se solde finalement par un match nul 0 à 0 !

Champions Cup : le match aller entre Sale et l'ASM se solde par un match nul sur tapis vert

Les rencontres de la 2e journée des coupes d'Europe de rugby, reportées en raison des contraintes sanitaires et de déplacement entre la France et le Royaume-Uni, ne seront pas rejouées et se soldent par un match nul.

Annonce faite ce mardi par des instances du rugby européen. Cela concerne sept matchs. Deux de Challenge Cup et cinq de Champions Cup, dont Sale-Clermont initialement prévu le 18 décembre dernier en Angleterre.

A la veille de ces rencontres, le gouvernement français avait rétabli l'obligation de "motifs impérieux" pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni face à "la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron".

Les options de modifier les formats des tournois et/ou de reprogrammer les matches ont été discutées par toutes les parties. Mais face au casse-tête d'un calendrier très chargé, il a été décidé d'annuler ces matches. L'EPCR indique que les scores nuls de 0-0, avec deux points de classement attribués à chaque club.

La 3e journée de la Coupe d'Europe est prévue ce week-end. L'ASM Clermont reçoit justement les Anglais de Sale ce samedi à 18h30 au stade Marcel-Michelin. Et cette rencontre sera à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Lors de la première journée de la phase de poule, les Auvergnats s'étaient inclinés à la maison face aux Irlandais de l'Ulster (23-29).