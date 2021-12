Champions Cup : le match Toulouse-Wasps reporté

La rencontre entre le Stade Toulousain et les Wasps comptant pour la deuxième journée de Champions Cup n'aura pas lieu ce dimanche à Ernest-Wallon.

La rencontre entre le Stade Toulousain et les Wasps comptant pour la deuxième journée de Champions Cup n'aura pas lieu ce dimanche à Ernest-Wallon. Face aux nouvelles mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus entre la France et la Grande-Bretagne, les rencontres entre Français et Britanniques sont reportées. Le Stade Toulousain ne recevra pas les Wasps ce dimanche à Ernest-Wallon.

L'EPCR, organisateur de la Champions Cup, souhaite tout de même trouver une date pour jouer cette deuxième journée.

Les matches reportés

HEINEKEN CHAMPIONS CUP

Bath Rugby / Stade Rochelais

Sale Sharks / ASM Clermont Auvergne

Scarlets / Union Bordeaux-Bègles

Stade Toulousain / Wasps

Stade Francais Paris / Bristol B

EPCR CHALLENGE CUP