Champions Cup : "le Munster, une équipe mythique avec un public incroyable"

Il avait été le grand absent du huitième de finale en 2021 à Thomond Park : le public du Munster, la "Red Army". Avec la crise sanitaire, Toulouse avait remporté son premier match de son histoire sur le terrain du Munster, à huis-clos (33-40). Cette année, la donne change. Pour le quart de finale, les célèbres supporters irlandais vont pousser fort leur équipe mais à Dublin. Avec le concert exceptionnel d'Ed Sheeran à Thomond Park, le match a été délocalisé dans l'antre du rugby irlandais : l'Aviva Stadium de la capitale irlandaise.

Le contexte n'a donc plus rien à voir avec le match de l'an dernier. Julien Marchand, le capitaine toulousain, s'attend tout de même à une ambiance exceptionnelle : "Le Munster, c'est emblématique, mythique. Là, on jouera à l'Aviva de Dublin, donc ça changera un peu pour eux , pour nous, c'est pareil. C'est un public incroyable et on connait l'apport qu'il peut avoir. Il peut influencer certaines choses, donner du courage aux joueurs...". Face à cette ambiance, Julien Marchand affirme qu'il faut s'en "servir" de ce public, cette ambiance. "Nous devons profiter à fond de la rencontre et on pourra s'appuyer sur nos joueurs comme Thomas (Ramos), Antoine (Dupont) ou Romain (Ntamack) !"

"Une vraie saveur de coupe d'Europe"

Pour Thibaut Flament, il va falloir s'attendre à une confrontation du même acabit que l'an dernier. Le Stade Toulousain était mené à la mi-temps et avait accéléré dans le deuxième acte (33-40)."Ils ont un gros pack encore cette année. Ils sont solides en touche, en mêlée et derrière ils ont des joueurs rapides de talent." Après trois saisons au Racing 92, l'ailier ou arrière Simon Zebo a fait son retour dans l'effectif du Munster cet été avec une efficacité redoutable : il compte 9 essais en 12 matchs joués.

L'ailier international irlandais Andrew Conway est annoncé de retour sur les terrains après une blessure. Blessé lui-aussi depuis plusieurs semaines, le deuxième ligne irlandais Tadhg Beirne va louper ce quart de finale. Côté Toulousain, Zack Holmes et Arthur Bonneval ont fait leur retour sur le terrain de l'entrainement cette semaine.

Le Munster rassemble de nombreux joueurs de l'équipe d'Irlande. Jouer ce type d'équipe donne "une vraie saveur de coupe d'Europe" pour le deuxième ligne toulousain : "C'est toujours intéressant de rivaliser contre des joueurs de cette envergure pour continuer à progresser. C'est un peu le charme de cette Coupe d'Europe, c'est aussi de rencontrer des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. L'année dernière, on a joué en phases finales contre Clermont et Bordeaux et là, du coup, là, pour l'instant, on joue quasiment que des équipes étrangères."