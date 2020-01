Champions Cup : le programme des quarts de finale

Trois clubs français sont engagés dans les quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby, les 3, 4 et 5 avril 2020. Clermont recevra le Racing 92. Toulouse accueillera l'Ulster.

La phase de poules de la Coupe d'Europe de rugby a livré dimanche ses derniers secrets et les affiches des quarts de finale qui se disputeront le weekend des 3, 4 et 5 avril. Les victoires de Clermont et Toulouse permettent aux pensionnaires du Top 14 de ramener le quart à la maison.

Le programme des quarts de finale de la Coupe d'Europe