Champions Cup : le programme et les résultas des huitièmes de finale

Trois clubs français sont toujours en lice en Champions Cup alors que débutent ce vendredi les huitièmes de finale. C'est loin des sept clubs tricolores qualifiés à ce stade de la compétition lors des deux précédentes saisons. Les deux derniers champions en titre, La Rochelle et Toulouse, sont sur le coup, et Montpellier, champion de France en titre, semble bien décidé à poursuivre l'aventure.

ⓘ Publicité

La Rochelle a-t-elle les moyens de conserver son titre ? Les Maritimes affrontent Gloucester samedi (18h30) au stade Marcel-Deflandre. Après une phase de poule parfaitement maîtrisée, les Rochelais continuent de monter en puissance.

De son côté, le Stade Toulousain s'apprête à faire un saut dans l'inconnu. Le club le plus titré de l'histoire de la Coupe d'Europe affronte les Bulls, l'un des nouveaux venus d'Afrique du Sud. Une affiche inédite et forcément alléchante pour les plus de 30.000 personnes attendues dimanche (16h00) au Stadium. Le manager toulousain Ugo Mola pourra compter sur le retour de ses internationaux, laissés jusqu'ici au repos à la sortie du Tournoi des Six Nations.

Pour Montpellier, les choses semblent plus compliquées. Le champion de France en titre est à la lutte pour la qualification en phase finale du Top 14. Pas sûr qu'il ait entièrement la tête à la Champions Cup dimanche (13h30) chez les Anglais d'Exeter. Après une phase de poule laborieuse, le MHR s'est hissé de justesse en huitièmes de finale.

Le programme des huitièmes de finale de la Champions Cup :

VENDREDI 31 MARS

Leicester - Edimbourg 21h00

SAMEDI 1er AVRIL

Sharks - Munster 13h30

Stormers - Harlequins 16h00

La Rochelle - Gloucester 18h30

- Gloucester 18h30 Leinster - Ulster 18h30

DIMANCHE 2 AVRIL