Programme et résultats des clubs français lors de la 2e journée

Samedi

(14h00) Castres (FRA) - Exeter (ENG)

(16h15) Edimbourg (SCO) - Toulon (FRA)

(18h30) Saracens (ENG) - Lyon (FRA)

(18h30) Racing 92 (FRA) - Ulster (IRL)

Dimanche

(14h00) Newcastle (ENG) - Montpellier (FRA)

(16h15) Toulouse (FRA) - Leinster (IRL)

Qui succédera au Leinster ? La 23e Coupe d'Europe de rugby à XV oppose vingt équipes anglaises, écossaises, françaises, galloises et irlandaises. La compétition se déroule jusqu'au 11 mai 2019, date de la finale au St James' Park de Newcastle upon Tyne en Angleterre.

Poule 1

L'ancien maître face au nouveau . Rejoint en tête du palmarès de la compétition (quatre titres) en mai par le Leinster, le Stade Toulousain a réussi son retour en Coupe d'Europe après un an d'absence en l'emportant avec un peu de réussite à Bath (22-20). Les jeunes pousses des Rouge et Noir, privés de Jerome Kaino (suspendu), passeront cependant un tout autre test dimanche puisque les expérimentés Irlandais ont attaqué sur la lancée de leur titre, en pulvérisant les Wasps (52-3).

Ces derniers accueillent Bath dans un duel 100% anglais dont le vaincu hypothèquera ses chances de qualificatio

Poule 2

Une promesse à tenir. Décidé à enfin bien figurer sur le front continental (une seule phase finale, en 2001-2002) après avoir conquis la France en juin, Castres doit l'emporter à la maison face à Exeter après avoir échoué de peu à Gloucester (défaite 19-14, point de bonus défensif). Les "Chiefs", tenus en échec par le Munster (10-10), ressemblent d'ailleurs aux Tarnais : leur groupe sans star mais au vécu commun solide joue les trouble-fêtes en Angleterre ces dernières saisons (champions 2017, finalistes en 2016 et 2018).

L'opposition promet, comme celle, de style, entre le Munster et Gloucester. Avec en jeu la première place de cette poule qui s'annonce indécise.

Poule 3

Le dur apprentissage risque de se poursuivre. Battu à la maison par Cardiff (30-21) pour le premier match de Coupe d'Europe de son histoire, Lyon enchaîne avec un déplacement sur la pelouse des Saracens, sacrés en 2016 et 2017. Même privés des frères Vunipola et de Nick Isiekwe, blessés, les "Sarries" font figure de plat indigeste pour les Lyonnais, qui chercheront surtout à engranger de l'expérience pour le futur.

Cardiff voudra pour sa part à coller aux Anglais (4 pts chacun) en recevant Glasgow, qui comme le LOU a chuté d'entrée sur son terrain.

Poule 4

Seule la victoire est belle. Vainqueur sans convaincre sur le terrain des Scarlets (14-13), le Racing 92 n'a cure des critiques émises sur la qualité du jeu pratiqué au pays de Galles. Il lui faudra cependant sans doute monter le curseur d'un cran face à l'Ulster, dans un choc au sommet. Et chasser les doutes nés de ses deux défaites concédées, déjà, à domicile cette saison. Les Franciliens pourront compter, pour mettre le feu sur le rapide synthétique de l'Arena, sur les jambes de Teddy Thomas, de retour après plus d'un mois d'absence sur blessure (cuisse).

Battu sans prendre de point de bonus défensif en Ulster, Leicester doit de son côté ouvrir son compteur, à domicile face aux Scarlets, sous peine de dire probablement adieu aux quarts de finale, manqués ces deux dernières saisons.

Poule 5

Une hémorragie à stopper et des points à rattraper. Défait d'entrée à Mayol par Newcastle (26-25) après avoir eu les yeux plus gros que le ventre (choix de privilégier en fin de match la pénaltouche à la pénalité), Toulon a subi sa troisième défaite de rang toutes compétitions confondues. Et la sixième, au total, en huit rencontres. Un nouveau revers à Edimbourg, entraîné par l'ancien manager varois Richard Cockerill, plongerait un peu plus dans le doute l'équipe de Patrice Collazo et signerait probablement son arrêt de mort dans une épreuve qu'elle a remportée trois fois (2013 à 2015).

Montpellier est lui sur une toute autre dynamique après voir signé contre les Ecossais (21-15) sa quatrième victoire de suite, en souffrant cependant en seconde période. Sur le synthétique de Newcastle, les gros bras héraultais, renforcés par le retour de leur ouvreur Aaron Cruden après un mois d'absence, passeront de nouveau un test de vitesse. Avec au bout la première place de la poule.

