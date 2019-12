Champions Cup : le programme et les résultats de la 3e journée

Programme et résultats des clubs français lors de la 3e journée

Vendredi 6 décembre

(20h45) Bath (ENG) - Clermont (FRA)

Samedi 7 décembre

(14h00) Lyon (FRA) - Trévise (ITA)

(16h15) La Rochelle (FRA) - Glasgow (SCO)

(18h30) Ospreys (WAL) - Racing 92 (FRA)

Dimanche 8 décembre

(16h15) Toulouse (FRA) - Montpellier (FRA)

Clermont doit gagner

Clermont devra soigner son entame de match et montrer les muscles à l'extérieur, deux de ses principales carences du moment, pour espérer s'imposer en Angleterre à Bath après sa défaite en Ulster (18-13) lors de la précédente journée.

A Belfast il y a deux semaines, les Auvergnats avaient subi leur quatrième défaite en six déplacements cette saison, selon un scénario qui revient également trop souvent, en France et en Europe, pour un gros bras: essai encaissé dans les vingt premières minutes et retard quasi rédhibitoire à la mi-temps (13-3). Les Clermontois en sont conscients: pareil retard à l'allumage vendredi au Recreation Ground serait probablement synonyme d'une deuxième défaite de rang dans la compétition.

Et, pour leur retour dans la compétition après un an d'absence, cela les mettrait sans doute en délicate position pour la qualification, puisque l'Ulster (8 pts), deux points devant en tête de la poule 3, recevra le lendemain les Harlequins.