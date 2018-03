Champions Cup : le stade Chaban-Delmas potentiellement hôte de deux demi-finales

Par Arnaud Carré, France Bleu Gironde

L'EPCR vient d'officialiser la liste des enceintes retenues pour les demi-finales les 21 et 22 avril. Bordeaux pourrait accueillir les matches de La Rochelle et du Racing 92 si les deux clubs remportent leur quart à l'extérieur et que le Munster s'impose face à Toulon. Explications.