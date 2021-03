Champions Cup : Le Stade Rochelais se déplacera à Gloucester début avril en 8ème de finale

Le tirage des 8èmes de finale de la Champions Cup vient de se dérouler en Suisse au siège de l'EPCR. Le Stade Rochelais se déplacera à Gloucester début avril. Rencontre le vendredi 2, samedi 3 ou dimanche 4 avril, date et heure à déterminer.

Les Scarlets ou Sale en quart de finale si La Rochelle se qualifie

Si La Rochelle se qualifie, les rochelais tomberont ensuite en 1/4 de finale, soit sur les Scarlets ou les Sale Sharks.

Tirage au sort des 8èmes de finale de la Champions Cup 2020-2021 - EPCR

Quart de finale de la Champions Cup 2020-2021 - EPCR

Voici ci-dessous par ailleurs le tirage intégral des 8èmes de finale de la Challenge Cup avec deux clubs français, Agen, et Montpellier, et les oppositions possible en 1/4 de finale.

Tableau du tirage au sort des 8ème de finale de la Challenge Cup 2020-2021 - EPCR