Champions Cup : le Stade Rochelais affrontera l'Union Bordeaux-Bègles en huitièmes de finale

Le match aller aura lieu en Gironde le week-end des 8, 9 et 10 avril. Le retour est prévu la semaine suivante au stade Marcel-Deflandre. Avant cette double confrontation européenne, les deux équipes s'affronteront en Top 14.

Trois UBB pour le prix d'un. Un premier rendez-vous en Top 14, puis deux confrontations en Champions Cup. La Rochelle et Bordeaux-Bègles sont appelés à s'affronter trois fois en l'espace de trois semaines au mois d'avril.

Vainqueur avec bonus samedi soir chez les Glasgow Warriors, le Stade Rochelais a donc terminé troisième de la poule A derrière le Racing 92 et les Irlandais de l'Ulster. De son côté, l'UBB covidée ce week-end a fini sixième de l'autre poule après sa défaite par forfait (28 à 0) contre Leicester.

La Rochelle, bête noire de l'UBB ?

Le match aller aura lieu le week-end des 8, 9 et 10 avril en Gironde. Le match retour est prévu le week-end suivant au stade Marcel-Deflandre. Mais les deux équipes auront d'abord l'occasion de se croiser début avril en Top 14. Ce sera à Bordeaux.

Depuis l’arrivée de Christophe Urios en Gironde, l’UBB n'a battu qu'une seule fois les vice-champions d'Europe (20-15) en décembre 2019 avant de perdre les trois confrontations suivantes dont la dernière début novembre (26-3).

7 sur 8 pour les clubs français

L'autre huitième de finale franco-français donnera lieu à un derby. Le Stade Français miraculé défiera le Racing 92, qui a terminé leader de la poule A. Au terme une fin de semaine très agitée et polémique, le Stade Toulousain a hérité des redoutables irlandais de l'Ulster. L'ASM Clermont jouera contre Leicester. Enfin, Montpellier tombeur d'Exeter ce dimanche affrontera les Harlequins.

Le tableau des huitièmes de finale

Match 1 : Racing 92 (1) - Stade français (8)

Match 2 : Munster (3) - Exeter (6)

Match 3 : Harlequins (2) - Montpellier (7)

Match 4 : La Rochelle (3) - Bordeaux-Bègles (6)

Match 5 : Ulster (2) - Toulouse (7)

Match 6 : Bristol (4) - Sale (5)

Match 7 : Leicester (1) - Clermont (8)

Match 8 : Leinster (4) - Connacht (5)

Les quarts de finale se joueront eux sur un seul match. Les vainqueurs des matchs 1, 2, 3 et 4 se retrouveront dans la même partie de tableau, et ceux des matchs 5, 6, 7 et 8 seront dans l'autre partie.