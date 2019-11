Champions Cup : le Stade Rochelais chute à Sale 25 à 15

La Rochelle, France

A un mois pile poil du réveillon de Noël, le Stade Rochelais a encore distribué quelques cadeaux à l'adversaire sur ce déplacement à Sale. 17 pénalités concédées aux anglais, mais surtout, un magnifique 15 contre 13 pendant de longues minutes.

Bourgarit place une "fourchette" dans les yeux de Curry

Après un carton jaune en première période sur le jeune deuxième Leroux, le cours du match a vraiment basculé sur ce carton rouge sorti sur le talonneur de La Rochelle, Pierre Bourgarit à la 38eme minute. Un geste à l'ancienne, des doigts dans les yeux du troisième ligne Curry. Une "fourchette" justement sanctionnée par Andrew Brace l'arbitre qui sort le rouge.

La sanction tombe, et risque de peser lourd à l'avenir avec le passage du joueur en commission de discipline. Mais, son entraîneur Grégory Patat atténue tout de même ce geste, et le qualifie d'involontaire. "Nous défendrons le joueur devant la commission, et nous l'accompagnerons dans les prochaines semaines."

Le Stade Rochelais restait au contact à la mi-temps, 10 à 07, mais l'illusion, du "pas si loin" n'allait pas durer bien longtemps, on le sentait. Et pourtant, c'est avec cœur que les maritimes ont abordé cette deuxième période. Une infériorité numérique qui par séquence ne s'est pas sentie. Une sensation qui accentue la déception d'avoir du jouer en infériorité pendant toute la deuxième période.

Cette double confrontation européenne va servir aux rochelais pour le Top 14

Après un essai de Vincent Rattez en première période, les maritimes réduisent le score avec Sinzelle en toute fin de match. 25 à 15. Pas de bonus défensif, mais cette sensation tout de même, que cette double confrontation européenne va donner un supplément d'âme à ces rochelais pour reprendre le chemin du Top 14.

Pour Grégory Alldritt, le 3eme ligne international de la Rochelle, "on s'est retrouvé ce soir sur pas mal de séquences, l'intensité était là, je sens que çà va nous servir pour le championnat. Face à Sale, la copie est loin d'être la même que face à Exeter."

La réception de Castres samedi validera ou pas cette impression. Les maritimes veulent l'emporter pour revenir dans les six premiers du Top 14. Cette objectif là semble possible, mais la qualification en 1/4 de finale de la coupe d'Europe semble elle s'éloigner définitivement.