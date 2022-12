Champions Cup : le Stade Rochelais en patron face à l'Ulster, victoire des maritimes 36 à 29

Le Stade Rochelais signe sa troisième victoire à l'extérieur depuis le début de la saison. Après Lyon et Brive en Top 14, les maritimes s'offrent l'Ulster sur ses terres ( presque, à cause du gel la rencontre a été délocalisée à Dublin, à l'Aviva Stadium au lieu de se tenir à Belfast ). Succès 36 à 19, avec deux essais rochelais somptueux en première période.

Et un second d'Antoine Hastoy juste avant la pause.

Même si l'Ulster revient en deuxième mi-temps, La Rochelle contrôle le retour des Irlandais et gère son avance malgré de nombreux changements. Le Stade Rochelais est premier de sa poule avec 9 points. Leicester est juste derrière, et Sale et Toulouse doivent encore jouer ce dimanche.

La phase de groupe de la Champions Cup se terminera en janvier avec un déplacement à Northampton et la réception de l'Ulster. D'ici là, le Top 14 reprend avec la réception de l'Union Bordeaux Bègles ce vendredi soir.