Champions Cup : le Stade Rochelais ne jouera probablement pas Bath et Edimbourg en janvier

Le coronavirus va vraisemblablement bouleverser une fois de plus le déroulement des coupes d'Europe. Le gouvernement français recommande aux clubs français de reporter les matches franco-britanniques à venir pour limiter les risques de propagation de variants plus contagieux de Covid-19.

Le gouvernement français n'a pas vraiment apprécié de voir la souche la plus contagieuse du virus s'introduire en France par le biais de la coupe d'Europe de rugby. Avant Noël, Bayonne recevait Leicester en Challenge Cup, et quelques jours après, près d'une dizaines de joueurs étaient positifs au Covid 19. Une forme du virus, et cela a été vérifié plus tard, plus contagieuse, et à l'origine d'un nouveau confinement dur outre-manche.

On se dirige vers un report des matchs

Une réunion s'est tenue ce samedi, et a donc abouti sur de fortes recommandations, celles de reporter ces rencontres qui devaient se tenir entre des clubs français, et des formations britanniques. La ligue nationale de rugby va se plier à cette demande du ministère des Sports. Cela en prend le chemin.

En Coupe d'Europe, le Stade Rochelais devait se rendre à Bath le samedi 16 janvier et recevoir Edimbourg une semaine après. Le report de ces rencontres se dessine, mais sans savoir si elles se joueront vraiment un jour.

De son côté, le Stade toulousain devait se rendre en Angleterre pour affronter Exeter, tenants du titre, avant de recevoir la province irlandaise de l'Ulster. Même son de cloche pour Clermont (Munster, Bristol), Lyon (Glasgow Warriors, Gloucester) ou le Racing 92 (Harlequins, Connacht).

Une occasion de mettre à jour le Top 14 ?

Deux week-end de libre se profilent dans le calendrier. Ils pourraient être assez vite utilisés pour mettre à jour le Top 14. Plusieurs clubs ont des matchs en retard à jouer. C'est le cas de La Rochelle qui devait initialement se déplacer au Racing ce week end.

Mais ce n'est pas tout, le tournoi des 6 nations qui devait débuter le 6 février est lui aussi remis en cause. Le ministère des Sports précise qu'une réunion spécifique sur le Tournoi se tiendra à l'initiative du ministère en début de semaine".