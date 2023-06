Champions Cup : le Stade Rochelais retrouvera le Leinster en phase de poule

Ils sont devenus inséparables. Le Stade Rochelais et les Irlandais du Leinster se retrouvent dans la même poule 4 à l'issue du tirage au sort effectué ce mercredi au Tottenham Hotspurs Stadium à Londres, théâtre de la prochaine finale de Champions Cup (et Challenge Cup). Mais on ne sait pas encore si les deux équipes s'affronteront. C'est la magie d'une compétition change régulièrement de formule. La prochaine campagne européenne va donc compter 24 clubs répartis en quatre poules (de six donc).

Outre la province du Leinster, les Maritimes ont hérité des Anglais de Leicester et des Sale Sharks, de la franchise sud-africaine des DHL Stormers et du Stade Français, mais les champions d'Europe ne pourront pas affronter les Parisiens. Les quatre meilleures équipes de chaque poule seront qualifiées pour les huitièmes de finale. La compétition démarrera le week-end des 8/9/10 décembre.

L'EPCR précise que "le calendrier des matchs des deux tournois avec les dates, horaires, stades et diffuseurs TV sera annoncé dès que possible. Les rencontres seront déterminées à l’aide d’un algorithme qui prendra en compte les tirages au sort des poules, les restrictions des calendriers des ligues, les restrictions individuelles des clubs et les besoins des diffuseurs en termes de programmation."

Le calendrier