Champions Cup : le Stade Rochelais s'impose à Northampton avec le bonus offensif 13 à 31

En s'imposant 13 à 31 à Northampton, le Stade Rochelais signe tout simplement sa dixième victoire à l'extérieur depuis que les maritimes jouent la Champions Cup. Des maritimes qui voyagent plutôt bien dans cette grande coupe d'Europe, et qui, a défaut d'avoir produit du grand jeu, ont fait le "job" en terre anglaise.

Dominés pendant 20 minutes en première mi-temps, le déclic arrivera quelques minutes avant la pause. Touche à cinq mètres ou presque, séquence de ballons portés par les avants, et un peu plus au large, c'est le fidjien Levani Botia qui perce la défense des "Saints" pour un premier essai. L'international repositionné en troisième ligne inscrit là au passage son septième essai dans cette compétition, et rejoint Raymond Rhule, meilleur marqueur du club en Champions Cup.

Northampton sanctionné par un carton rouge sur jeu dangereux se retrouve en infériorité numérique après la sortie de Fraser Dingwall. La Rochelle mène 7 à 3 à la mi-temps, mais n'a pas encore pris le large au tableau d'affichage.

En deuxième période, les groupés pénétrant rochelais font mal, les anglais reculent et prennent deux essais de Quentin Lespiaucq emmené par son pack, un autre de Grégory Alldritt, qui au passage devient meilleur marqueur d'essais de La Rochelle en Champions Cup avec Raymond Rhule et Levani Botia, et un dernier grâce à Seuteni.

Point du bonus offensif, un succès à cinq points qui place temporairement les maritimes à la première place de leur poule.

Si Toulouse ne prend que quatre points face au Munster ce dimanche, La Rochelle conservera cette première place, et recevra le huitième de l'autre poule. Cela est encore très flou, et loin d'être fixé en fonction des résultats des uns et des autres, mais cela pourrait être, Gloucester ou les Sud-Africains des Bulls.

On connaîtra l'affiche dimanche soir à l'issue de cette phase de poule. Un 8eme de finale qui se jouera à Marcel Deflandre fin mars, début avril. D'ici là, le Stade Rochelais reprend la route du Top 14 avec un déplacement au Racing 92 samedi prochain.