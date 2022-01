Champions Cup : qualification du Stade Rochelais après une victoire bonifiée chez les Glasgow Warriors 38 à 30

Champions Cup : le Stade Rochelais était en déplacement à Glasgow ce samedi soir, à la recherche de points pour tenter d'obtenir un adversaire un peu plus prenable en 8ème de finale. Mission réussie avec un succès 38 à 30, et le bonus offensif. La Rochelle est 3ème de sa poule.

La 4ème journée de Champions Cup a été la journée la plus touchée par le Covid 19. Jusqu'à maintenant trois rencontres se sont soldées par un 28 à 0, à cause du virus :

Stade Toulousain 00 Cardiff Rugby 28

Leicester Tigers 28 Union Bordeaux Bègles 00

Racing 92 28 Northampton Saints 00

Dans cette avalanche de matchs annulés et réglés sur tapis vert par l'EPCR, ( l'organisateur de la Champions Cup et de la Challenge Cup ), le Stade Rochelais a pu jouer, et l'emporter sur la pelouse synthétique des Glasgow Warriors 38 à 30. Cela était déjà arrivé le 12 décembre 2019, avec une jeune équipe qui s'était imposée 12 à 07.

Les frères Boudehent marquent tous les deux à Glasgow

Cette fois l'exploit s'est renouvelé face à une équipe bardée d'internationaux écossais. Victoire 38 à 30 à Glasgow avec le bonus offensif. Le score n'était pas encore acquis à la mi-temps, avec un faible écart 15 à 09. Même si en deuxième période, les écossais marquent rapidement dès l'entame, La Rochelle réagit vite en inscrivant un essai dès la 46ème minutes avec Pierre Bourgarit, et Pierre Boudehent dans la foulée. Une rencontre où les deux frères Boudehent ont marqué, Paul l'a fait en fin de première période.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Stade Rochelais termine à la troisième place de sa poule, et pourrait rencontrer soit Bordeaux, soit les Irlandais du Connacht ou Bristol en huitième de finale, avec l'avantage de recevoir sur le deuxième match. Tout dépend des résultats des matchs de ce dimanche.