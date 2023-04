Champions Cup : le Stade Rochelais tombeur des Saracens jouera Exeter en 1/2 finale le dimanche 30 avril à 16h

Le Stade Rochelais se qualifie une troisième fois de suite en 1/2 finale de la Champions Cup. En battant les Saracens 24 à 10, triple vainqueur de la grande coupe d'Europe, les maritimes entrent dans le dernier carré de la Champions Cup. Fin avril, le dimanche 30 avril, La Rochelle jouera Exeter au Matmut Atlantique à Bordeaux.

ⓘ Publicité

Face aux Saracens, le néo-zélandais Tawera Karr Barlow a marqué un doublé. Le second essai grâce à une passe magique de Levani Botia.

Réaction des joueurs :

Tawera Kerr Barlow, 1/2 de mêlée :"Après Gloucester, on savait qu'il fallait jouer beaucoup mieux face au Saracens. On a su mieux aborder cette rencontre. On a fait une bonne entame, et ce 24 à 10 au final, c'est super, on va jouer une troisième 1/2 finale consécutive de Champions Cup, c'est top."

Romain Carmignani, entraineur des avants : " On ne réalise pas trop cette qualification une nouvelle fois en 1/2 finale. On craignait cette équipe des Saracens, là on passe ... on avait l'état d'esprit pour passer, faut le garder pour Exeter à la fin du mois. Concernant William Skelton sorti sur civière, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va bien. Il était debout dans les vestiaires avec nous à la fin. Cela devrait aller pour la suite

**Reda Wardi : "**Ce sont des moments qui vont rester gravés à jamais. Il ne faut pas banaliser ce genre de victoire face à une grosse équipe européenne. D'aller à Bordeaux en 1/2 finale face à Exeter avec des milliers de supporters rochelais en tribune, cela va être génial."