Champions Cup | Wasps - Toulouse : le Stade Toulousain n'arrête plus de gagner (16-24)

Le Stade Toulousain a été très solide face aux Wasps à Coventry ce samedi 8 décembre (24-16). Une victoire qui leur permet de conforter leur première place dans le groupe 1 de la Coupe d'Europe. Les Rouge et Noir n'ont plus perdu depuis fin septembre.

Toulouse, France

Qui arrivera à battre les Toulousains ? Même si Ugo Mola l'a longuement répété pendant la semaine précédant le match face aux Wasps, "ce n'est qu'une statistique", cette dernière a de la valeur. Ses hommes n'ont plus perdu depuis la réception de Castres fin septembre, huitième victoire d'affilée. Ce samedi 8 décembre, dans le froid anglais, ils ont une nouvelle fois fait parler leur jeu à Coventry face aux Wasps (16-24).

Le Stade Toulousain très solide

Malgré un carton jaune et des fautes bêtes en première mi-temps, les Rouge et Noir ont réussi à contenir les assauts anglais pendant 40 minutes. Dès qu'ils se sont retrouvés à 15 au retour des vestiaires, les hommes remontés par un discours d'Ugo Mola à la pause ont enfin posé leur jeu. Pour ne plus jamais donner d'espoirs aux Wasps.

L'essai de 60 mètres de Kolbe

Chelsin Kolbe a été désigné homme du match. Et comment ne pas choisir l'ailier Sud-africain ?! Après 15 minutes de jeu, alors que les deux équipes couraient après le score, Kolbe n'a pas hésité à faire parler une fois de plus ses crochets et sa vitesse dévastateurs pour se débarrasser d'une défense anglaise aux fraises.

Les Toulousains sont premiers du groupe 1 de la Champions Cup avec 12 points. Les Wasps, pourtant cinquièmes de Premiership, sont toujours derniers du classement.