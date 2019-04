Champions Cup : le Stade Toulousain accueilli par les supporters à Dublin

Toulouse, France

Le Stade Toulousain est en Irlande ! Partis ce vendredi après-midi, Cheslin Kolbe et consort ont été accueillis par des supporters à leur arrivée à l'aéroport de Dublin.

Des supporters venus de Tarbes

Hasard, les supporters et les joueurs sont arrivés quasiment en même temps. Le vol en provenance de Tarbes était chargé de supporters toulousains. "On avait prévu ce weekend à Dublin depuis trois mois, et quand on a vu qu'ils se qualifiaient pour la demie on a pris des places", explique Maxime, drapeau à la main.

Thibault, qui l'accompagne, embraye : "Je ne connais pas du tout l'Aviva Stadium. C'est le temple du rugby, on va vraiment vouloir montrer aux joueurs qu'on n'est pas venu là pour rien."

Rendez-vous dimanche 15h15 pour une heure d'avant-match sur France Bleu Occitanie avant le choc face au Leinster.