Champions Cup : le Stade Toulousain affrontera La Rochelle en finale

Une finale franco-française pour conclure l'édition 2021 de la Champions Cup ! Le Stade Toulousain sera opposé à La Rochelle le 22 mai prochain sur la pelouse de Twickenham, pour une sixième confrontation entre clubs français à ce niveau de la compétition. La dernière confrontation franco-française en finale de coupe d'Europe de rugby remonte à 2015 avec une victoire de Toulon sur Clermont (24-18).

Les Maritimes ont réalisé un véritable exploit en battant ce dimanche les Irlandais du Leinster (32-23) à Marcel-Deflandre. Ils se hissent donc en finale, ils n'étaient jamais parvenus à atteindre à un tel niveau de la compétition. Les Rochelais ont fait craquer le Leinster dans le dernier quart d'heure avec des essais du troisième ligne du XV de France Grégory Alldritt et du deuxième ligne australien Will Skelton. Le Leinster a aussi inscrit deux essais, mais l'ouvreur néo-zélandais de La Rochelle Ihaia West a pesé dans la victoire des Jaunes et Noirs avec un drop et un 7/7 devant les perches.

Avantage Toulouse

La finale mettra aux prises les deux meilleures équipes actuelles du Top 14 : le Stade toulousain est leader avec cinq points d'avance sur son dauphin rochelais, qui a un match en moins. Les "deux stades" se sont déjà affrontés à deux reprises cette saison en championnat, à chaque fois les Rouges et Noirs en sont sortis vainqueurs. De bon augure avant la finale le 22 mai prochain....