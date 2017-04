Champions Cup : le Stade Toulousain vaillant mais corrigé au Munster : 41/16

Réduit à 14 dès la deuxième minute le Stade Toulousain a couru tout le match après les 10 points encaissés dans ce laps de temps avant de s'effondrer en fin de partie, quittant la Champions Cup en quart de finale

Le score final est lourd mais il a pourtant manqué peu de chose au Stade Toulousain pour inverser la vapeur face à un Munster privé de son maître à jouer Connor Murray blessé et forfait de dernière minute.

Carton jaune pour Cros dès la deuxième minute

Toute la semaine les joueurs et le staff se sont répété que ce serait la discipline qui ferait basculer les choses. Et pourtant l'horloge n'affichait qu'une minute et 37 seconde lorsque François Cros fonça coude en avant sur Duncan Williams qui venait de taper une chandelle. Dix minutes de frigo que le Stade Toulousain payait cash encaissant un essai transformé et une pénalité. Dix points aprés lesquels les hommes d'Ugo Mola allaient courrir toute la partie

