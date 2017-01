Champions Cup : le Stade Toulousain bat le Connacht 19 à 10 et part en quart

Aprés trois années de disette le Stade Toulousain renoue avec les quarts de finale de coupe d'Europe grâce à sa victoire 19/10 devant les irlandais du Connacht

C'est un grand OUF de soulagement qui a parcouru les travées d'Ernest Wallon ce dimanche soir après la victoire du Stade Toulousain devant les irlandais du Connacht. Le score final 19 à 10 au bout d'une rencontre âprement disputée.

Contrat rempli par les Stadistes ! Les Rouge et Noir sont qualifiés pour les quarts de finale !! #STCONN pic.twitter.com/0eLbV4zbHc — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 22, 2017

C'est pied au plancher que le Stade Toulousain a entamé ce huitième de finale face aux irlandais du Connacht qui les avaient battus sur le fil au match aller, 23/21 alors qu'à la mi temps le Stade menait 21/10. Visiblement soucieux de se mettre rapidement à l'abri les protégés d'Ugo Mola ont enchaîné cinquante premières minutes de haute tenue, marquant trois essais par Gael Fickou (5me), Arthur Bonneval (18me) et Ioséfa Tékori (47me). Las; c'est alors que le plus dur semblait fait que la machine toulousaine s'est enraillée laissant les irlandais revenir dans la partie. L'essai de Muldoon (54me) laissait même entrevoir au Connacht la possibilité de décrocher le bonus défensif qui aurait éliminé les Rouge et Noir. Comme à leur habitude les irlandais n'ont rien lâché jusqu'à la dernière seconde mais le Stade a tenu bon et décroche donc enfin un nouveau billet pour les phases finales

"l'essentiel c'est qu'on soit qualifiés" A. Bonneval

Le premier week end d'avril le Stade devra donc effectuer un voyage compliqué chez les irlandais du Munster. L'un des grands favoris de cette champions Cup