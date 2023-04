Champions Cup : le Stade Toulousain conquérant pour rompre le sort dublinois

Le Stade Toulousain se prépare pour une cinquième demi-finale de Coupe d'Europe consécutive, ce qu'aucun club n'a jamais réalisé. Mais que cela va être compliqué face au Leinster dans leur antre de Dublin (samedi, 16h). Les Irlandais devront certes évolué sans Sexton ni Lowe mais personne n'a oublié que c'était eux qui avait privé Toulouse d'une nouvelle finale pour défendre son titre l'an passé. Arrivés jeudi soir en Irlande, les Rouge et Noir se sont prêtés à la conférence de presse ce vendredi. Extraits.

ⓘ Publicité

À lire aussi Champions Cup : voici la composition du Stade Toulousain pour la demi-finale contre le Leinster

Le retour de Marchand

Ugo Mola, le manager toulousain, est notamment revenu sur al composition annoncée avec un Julien Marchand de retour de blessure mais commencera sur le banc. "Peato Mauvaka est en forme. Après on est content de récupérer Julien car le rugby moderne se joue bine plus à 23 qu'à 15", a expliqué le technicien qui est aussi revenu sur la feuille de match du Leinster. Les Blues devront se passer de pièces maîtresses à cause de blessures : Johnny Sexton, James Lowe mais aussi Robbie Henshaw manquent à l'appel. "La disparition d'Henshaw sur la compo, c'est une surprise. On connait bien les qualités de Charlie Ngatai qui a longtemps joué en France (NDLR Clermont et le Lou), il amène de la longueur de jeu au pied".

Autre choix , le placement de Thibaud Flament en troisième ligne-aile ce qui décale François Cros en huit, troisième ligne centre, comme face aux Sharks en quart de finale. "François est un 8 de formation, comme Jack Willis. C'est un équilibre avec la pertinence du banc sur la fin de match. Après ça n'est qu'un numéro. Antoine Dupont par exemple ne va pas jouer 9 tout le match", a détaillé le coach du Stade.

La malédiction contre le Leinster

Le Leinster et le Stade, c'est une longue histoire de confrontations dont la dernière s'est mal terminée pour les Français, éliminés en mai 2022 ans ce même Aviva Stadium, au même stade de la compétition. Même sanction trois ans auparavant, en 2019. Antoine Dupont s'en rappelle : "C'était deux contextes différents. En 2019, on était jeunes face à un groupe expérimenté. L'an passé, on était émoussés physiquement après une saison éprouvante et des déplacements en Ulster et au Munster. Cette fois, on a mis toutes les chances de notre côté avec une période de doublons efficiente. On arrive en étant plus frais et en ayant appris de nos défaites".

Le demi de mêlée toulousain a aussi rappelé ce relent de duel franco-irlandais dans ce match. "C'est vrai, le Leinster c'est à 90% le XV irlandais. Nous les connaissons bien pour les avoir aussi beaucoup joué en sélection. On va tâcher de s'en servir". Pour rappel, l'Irlande a battu le XV de France (32-19) dans le Tournoi des Six Nations, qu'elle a remporté cette année. "Le plus beau match, en terme d'intensité, qu'on ait vu depuis très longtemps" a commenté Ugo Mola.

Derrière cette demi-finale aussi, l'objectif pour le Stade Toulousain en cas de victoire de rester le club le plus titré d'Europe. Toulouse et ses cinq étoiles, le Leinster en a quatre.