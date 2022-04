Champions Cup : le Stade Toulousain en mission à Belfast

Battu au Stadium lors du match aller de ce huitième de finale face à l'Ulster, le Stade Toulousain n'a pas le choix : il faut gagner à Belfast et par plus de six points d'écart pour voir les quarts de finale.

Le champion d'Europe en titre a soif de revanche. Battus après un match frustrant passé en majorité à 14 contre 15, les Toulousains doivent gagner en Ulster ce samedi (21 heures en intégralité sur France Bleu Occitanie) pour poursuivre l'aventure européenne. La délégation toulousaine s'envole ce jeudi après-midi pour Belfast.

Mola : "Discipline et capacité à défendre"

Toulouse connait la recette puisqu'il s'est imposé sur cette pelouse du Kingspan Stadium la saison dernière lors de la phase de poules de la Champions Cup : "La discipline et notre capacité à défendre l'équipe de l'Ulster, ce sera notre principale préoccupation. En fonction des faits de jeu, il faudra marquer. On est capables de le faire. C'est notre capacité à ne pas trop prendre de points qui permettra de l'emporter", prévient le manager Ugo Mola.

Jelonch : "Ne pas surjouer"

Côté joueurs, dès la sortie des vestiaires au match aller, tous avaient envie d'entamer le match retour pour remettre l'église au milieu du village. Mais il va falloir garder son calme et ne pas faire n'importe quoi tempère le troisième ligne Anthony Jelonch : "Il va falloir mettre beaucoup d'engagement et beaucoup de rythme. Ce sera très dur avec l'appui du public. Il faut prendre tous les points qu'il y a à prendre en début de match. Il ne faut pas surjouer. Il faut gagner ce bras de fer et la victoire se construira petit à petit. Peut-être que ça se jouera sur les cinq dernières minutes mais il faut construire le match et prendre tous les points."

Ulster-Toulouse, match à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 20h30.