Demi-finale de Champions Cup : le Stade Toulousain en quête de revanche face au Leinster

Le Stade Toulousain face à son destin. Les Rouge et Noir seront en Irlande ce week-end pour jouer leur demi-finale de Champions Cup samedi face au Leinster. Une affiche qui rappelle de bien mauvais souvenirs aux Toulousains : l'an dernier, ils avait été éliminés sèchement éliminés par cette même équipe du Leinster à ce même stade de la compétition. Une défaite sévère : 40 à 17.

Aller jouer au Leinster pour "combattre nos vieux démons"

Certes, le Stade ne part pas favori. Mais les joueurs d'Ugo Mola sont remontés à bloc et ont une revanche à prendre selon le coach toulousain : "C'est notre 5ème demi-finale [consécutive]. J'ose espérer qu'on apprend à chaque fois et qu'on a grandi. Mais est-ce qu'on a suffisamment grandi pour coller au score et renverser cette équipe ? Je vous le dirai samedi. Je crois que notre équipe n'est pas rassasiée, qu'elle a envie d'exister au haut niveau. On va essayer de franchir cette étape qui permettrait de nous mettre en phase avec notre destin. On a l'impression que c'est écrit, qu'il faut qu'on aille jouer au Leinster pour combattre nos vieux démons. J'espère qu'on aura un très grand Stade Toulousain. Parce qu' il faudra un grand Stade Toulousain avec un petit brin de magie à un moment ou un autre."

"Pas le droit d'être à 80 ou à 90%"

Les Toulousains vont donc devoir livrer un très gros match pour renverser les Irlandais. Un challenge d'autant plus motivant pour l'ailier du Stade Toulousain Matthis Lebel : "On va jouer contre la meilleure équipe européenne, on a envie de se confronter à des des joueurs de très haut niveau. On aura pas le droit d'être à 80 ou à 90 %, ça ne passera pas. Il faut que toutes les forces vives de l'équipe soient mobilisées si on veut pouvoir rivaliser. Sinon, l'après-midi risque d'être très longue."

Jonathan Sexton, un des cadres du Leinster, est forfait pour cette rencontre. James Lowe, autre joueur cadre, est incertain selon la presse irlandaise.

Leinster- Stade Toulousain. Une demi-finale de Champions Cup à vivre dès 15h30 ce samedi sur France Bleu Occitanie.