Champions Cup : les deux matchs du Stade Toulousain face à Exeter et l'Ulster reportés

Le Stade Toulousain comme tous les clubs de Top 14 ne participeront pas à la troisième et à la quatrième journée des coupes d'Europe fin janvier. En cause, la propagation de variants britanniques plus contagieux de Covid-19. Une réunion des présidents de club doit se tenir ce dimanche.