Champions Cup : le Stade Toulousain jouera un huitième de finale le premier week-end d'avril

Encore un format de plus pour les Coupe d'Europe de rugby. Malmenés, reportés puis figés avec la crise sanitaire, les deux compétitions ont désormais un nouveau calendrier. Exit les deux grandes poules A et B, place désormais aux huitièmes de finale.

Le premier week-end d'avril

En Champions Cup, les huit premiers de chaque poule sont qualifiés. Parmi les heureux élus, le Stade Toulousain, qui connaîtra son futur adversaire après le tirage au sort prévu le 9 mars prochain.

Une seule certitude donc, le Stade Toulousain jouera bien le week-end du 2, 3 et 4 avril. Il faudra en revanche encore attendre un peu pour la date précise et l'adversaire. Les Rouge et Noir ne savent pas non plus encore s'ils joueront à Ernest-Wallon où s'ils devront se déplacer.

Autre certitude, le Stade Toulousain ne pourra pas affronter des adversaires de Top 14 pour ces huitièmes de finale. Ce sera seulement le cas à partir des quarts. Ils se dérouleront le week-end suivant, du 9 au 11 avril.