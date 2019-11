Champions Cup : le Stade Toulousain reçoit le Connacht pour la deuxiéme journée

Toulouse, France

Vainqueurs des anglais de Gloucester, 25 à 20, en ouverture de la champion's Cup , le weekend passé, la Stade Toulousain espère confirmer à domicile avec la réception, ce samedi, des irlandais du Connacht. Réputée la plus faible des quatre équipes de provinces irlandaises, le Connacht a tout de même battu Montpellier 23 à 20 pour son entrée dans la compétition.

Rien d'une ballade irlandaise

Sur le papier le Connacht n'est pas un foudre de guerre. C'est même la plus faible des quatre équipes de province que compte l'Irlande. Pour autant, Montpellier y a laissé des plumes lors de la premiére journée et en 2016 les rouge et noir se sont inclinés sur la pelouse de Galway. Le Stade Ernest Wallon se souvient qu'il a fallu batailler en 2017 pour faire plier ces féroces irlandais et décrocher le billet pour les quarts de finale après trois années de disette. Ils ont "une capacité à tenir le ballon sur des séquences hyper longues" dit l’entraîneur Ugo Mola, qui redoute un rythme à haute intensité durant la rencontre. "Une équipe pragmatique" juge l'ailier Yoann Huget qui espère mettre le grain de sable qui permettra de dérégler la machine.

Le Connacht très diminué à Toulouse

Alors que les Toulousains, toujours privés d'Antoine Dupont en délicatesse avec son dos, veulent marquer un grand coup en évitant les largesses défensives du déplacement à Gloucester, les Irlandais sont handicapés par de nombreuses absences. pas moins de seize joueurs sont indisponibles.

Stade Toulousain - Connacht, à suivre dès 13h30 ce samedi sur France Bleu Occitanie.