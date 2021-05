Champions Cup : le Stade Toulousain sacré après sa victoire en finale contre La Rochelle (17-22)

Les dernières minutes de jeu ont été marquées par un suspens incroyable mais c'est l'équipe la plus expérimentée qui est sacrée en finale de Champions Cup ce samedi 22 mai 2021. Le Stade Toulousain obtient son cinquième titre en Coupe d'Europe après s'être imposé face à des Rochelais qui n'ont rien lâché sur le score de 22 à 17. Le premier essai du match avait pourtant été long à arriver après une succession de pénalités. Il a été inscrit en seconde période, à la 60e minute, par l'Argentin Juan Cruz Mallia et a créé l'écart 12 - 19 pour les Rouge et Noir (et une douche froide pour les Rochelais). les Toulousains ont ensuite enfoncé le clou même si les Maritimes ont montré un orgueil à toute épreuve en inscrivant un essai à sept minutes du coup de sifflet final.

Un match musclé et des Rochelais réduits à 14

Les Maritimes menaient à la pause sur le score de 12 à 9 bien que réduits à 14 après un carton rouge, à la 28e minute, contre Levani Botia auteur d'un plaquage dangereux sur le Toulousain Maxime Médard. Tout au long du match, la tension était palpable entre les deux équipes dans un stade Twickenham où seuls 10.000 supporters avaient été autorisés à assister à la rencontre.

Un tel duel franco-français n'était plus arrivé en finale de Coupe d'Europe depuis 2015 et le titre remporté par Toulon devant Clermont. Les Toulousains, quadruples tenants du titre, ont confirmé leur place de géants du rugby. Ils ont décroché ce samedi leur 5e étoile. Le Stade Rochelais, lui, n'avait jamais atteint ce niveau de la compétition et va maintenant se concentrer sur le championnat de France du Top 14 où il a aussi des atouts à faire valoir.