Champions Cup : le Stade Toulousain se prépare "comme si tout allait se dérouler normalement"

Le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse de son dauphin Bordeaux-Bègles ce samedi soir pour un choc en Top 14 entre les deux meilleures formations de ce début de saison. Il y a quelques jours, le manager Ugo Mola expliquait que la priorité était à la Coupe d'Europe. Depuis, Cardiff connait des jours difficiles avec le Covid-19. Les Gallois ont quitté l'Afrique du Sud seulement ce vendredi. Les 28 joueurs sous quarantaine ne seront pas disponibles pour la Champions Cup.

"On se prépare comme si tout allait se dérouler normalement."

Le Stade Toulousain pourrait donc bien aligner une équipe qui s'approche de l'équipe type ce samedi à Chaban-Delmas avec le retour des internationaux : "On avait envie de les laisser un peu récupérer. En concertation avec les joueurs et vu leur niveau d'implication dès leur retour, on s'est dit que ce serait une bonne idée de les faire participer un peu plus tôt que prévu", explique l'entraîneur des arrières Clément Poitrenaud.

Un staff toulousain qui pour le moment attend ce que décidera l'EPCR pour la suite : "Les instances dirigeants sont sur le coup. Nous on se prépare comme si tout allait se dérouler normalement. Ce n'est pas vraiment de notre ressort."