Champions Cup : le Stade Toulousain va-t-il pouvoir jouer à Cardiff le 11 décembre ?

Le Stade Toulousain doit s'envoler pour le Pays de Galles dès le jeudi 9 décembre afin d'y affronter Cardiff le 11 pour la première journée de Champions Cup. Mais l'évolution de la situation sanitaire compromet sérieusement ce premier rendez-vous européen.

Le club de Cardiff bloqué en Afrique du Sud

Les Gallois sont bloqués en Afrique du Sud depuis plusieurs jours. La Ligue Celte inclut maintenant des provinces sud-africaines et deux équipes, le Munster et donc Cardiff, sont bloquées car les effectifs présentent des cas de Covid-19. Au moins deux chez les Gallois. Et ce, à moins de deux semaines de la réception de Toulouse à l'Arms Park.

Le Stade Toulousain prend ses précautions

En attendant de savoir si ce match aura lieu, le Stade Toulousain prend lui des mesures en interne pour limiter les risques : "On a d'ores et déjà resserré les rangs depuis un petit moment. Le retour de vacances est toujours compliqué puisqu'on ne peut pas le maîtriser. Tout le monde a été suivi, parfois testé. Notre exposition auprès de nos supporters va être un peu contrainte ces prochaines semaines. Dans les quinze jours, on va prendre les mesures qui s'imposent. On a aussi reçu des directives de nos amis de l'EPCR qui comme toujours se réveillent trois semaines avant. On va faire attention à nous, avec ce qu'on peut maîtriser", explique le manager Ugo Mola.