Ce mercredi à Lausanne, le tirage au sort a désigné les adversaires de poule du Stade Toulousain et du Castres Olympique pour la saison 2021-2022 de la Coupe d'Europe de rugby. La compétition ne commencera qu'en décembre.

Champions Cup : les Wasps et Cardiff pour le Stade Toulousain

La Coupe d'Europe de rugby va s'étaler cette année sur neuf week-ends dont quatre journées de phase de poules à partir du week-end du 11-12 décembre.

Les Wasps et Cardiff pour Toulouse

Le Stade Toulousain, champion d'Europe en titre, connait désormais ses adversaires des phases de la poule B de la Champions Cup. Il s'agit des London Wasps et des Cardiff Blues. Ce qui va rappeler quelques beaux souvenirs aux puristes, comme la finale de la H Cup en 1996 entre Toulouse et Cardiff, qui avait vu les rouges et noirs l'emporter dans les prolongations au terme d'un match mythique.

Le Munster et les Harlequins pour le CO

Le Castres Olympique quant à lui affrontera dans la phase de poule le Munster Rugby et les Harlequins.

Le calendrier sera précisé ultérieurement. Les huit clubs les mieux classés de chaque poule seront qualifiés pour les huitièmes de finales (manches aller et retour).

En tout, huit clubs français sont en lice. Outre Toulouse et Castres, on retrouvera la Rochelle, Clermont, le Stade Français, le Racing 92, l'Union Bordeaux-Bègles et Montpellier.

La finale aura lieu à Marseille le 28 mai 2022.