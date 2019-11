Champions Cup : les Chiefs d'Exeter s'imposent à La Rochelle 31 à 12

La Rochelle, France

Il y a deux analyses pour cette rencontre, avec un brin de vérité pour chaque version. La première c'est de dire, que le Stade Rochelais a été surclassé par une équipe anglaise qui maîtrise froidement son rugby. Exeter a été "propre" dans ce qu'elle a fait, avec rythme, intensité, et pragmatisme. Çà c'est la face A de l'analyse, pour la face B, on pourrait croire comme le pilier droit Arthur Joly, " qu'Exeter n'était pas un cran au dessus ce samedi soir, que les maritimes n'ont tout simplement pas su marquer à des moments clefs."

Pas totalement faux, les Rochelais avaient bien marqué un essai en première période avec Vincent Rattez, mais finalement annulé après un en-avant repéré à la vidéo. Le problème, c'est que dans cette rencontre, une pénalité et une transformation ont été aussi loupés par les Rochelais, que près de 20 ballons ont été perdus, dont une passe sautée de Jérémy Sinzelle qui tombe directement dans les bras d'un des joueurs d'Exeter qui marque en contre.

Si l'on rajoute une mauvaise passe de Mathieu Tanguy sous pression dans ses 22 mètres, pour Ihaïa West dans l'embut, un ballon qui file directe en tribune. Voici la genèse d'un nouvel essai concédé trop facilement après une mêlée à 5 mètres.

Les maritimes n'ont pas livré une belle copie face aux Chiefs, quelques séquences prometteuses au mieux, mais pas de quoi en faire un premier de poule. Exeter a raflé le bonus offensif et recevra sereinement Glasgow le week end prochain. La Rochelle ira à Sale avec encore des doutes et des incertitudes dans les bagages. Les Rochelais sont passés au révélateur face aux Chiefs, et y ont laissé leur scalp.