RÉACTIONS - "la guerre des étoiles est lancée" après la victoire du Stade Toulousain face à l'UBB (21-9)

La victoire du Stade Toulousain face à l'UBB fait beaucoup réagir et procure le plus grand des bonheurs aux joueurs et supporters toulousains. Petit florilège des réactions d'après-match suite à cette qualification historique.