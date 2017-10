Champions Cup : le programme et les résultats de la 2e journée

Tous vainqueurs lors de la 1re journée, La Rochelle, Clermont, Toulon et le Racing 92 ont l'occasion d'enchaîner samedi et dimanche à l'occasion de la 2e journée de Coupe d'Europe, où Montpellier n'aura pas le droit à l'erreur à domicile après avoir chuté en ouverture.

Programme et résultats des clubs français de la 2e journée

Samedi 21 octobre

(16h15) Clermont (FRA) - Northampton (ENG)

(16h15) Trévise (ITA) - Toulon (FRA)

(18h30) Leicester (ENG) - Castres (FRA)

(18h30) Munster (IRL) - Racing 92 (FRA)

Dimanche 22 octobre

(14h00) Montpellier (FRA) - Exeter Chiefs (ENG)

(16h15) La Rochelle (FRA) - Ulster (IRL)

Poule 1. Une occasion en or à saisir: après avoir frappé un grand coup en s'imposant (34-27) sur le terrain des Harlequins (avec le bonus offensif!) pour ses débuts en Coupe d'Europe, La Rochelle (5 pts) peut prendre ses distances. Les Maritimes reçoivent en effet l'Ulster, un point derrière, dans leur antre de Marcel-Deflandre qui, pour cette première à domicile dans la grande compétition européenne, affichera de nouveau complet, comme systématiquement depuis janvier 2016.

Sur la pelouse, les joueurs de Patrice Collazo seront confrontés a priori à un paquet d'avants plus dense que celui des "Quins" (1 pt). Lesquels rendent visite aux Wasps (0 pt) dans un duel anglo-anglais entre deux équipes vaincues en ouverture. Le perdant verra donc ses chances de qualification compromises. Présents systématiquement en phase finale ces trois dernières saisons, les Wasps, battus à domicile par les Harlequins en championnat le 17 septembre (21-24) sont dos au mur.

Poule 2. Ne pas perdre de terrain en attendant décembre... Tel est l'objectif de Clermont, contraint de suivre le rythme des Saracens, leur bourreau en finale au printemps, avant de les retrouver lors d'une double confrontation décisive les deux journées suivantes. Les Anglais (5 pts) ont démarré en trombe, en corrigeant Northampton sur son terrain (57-13) et devraient de nouveau empocher cinq points face aux Ospreys (1 pt).

Vainqueur chez les Gallois (26-21) mais sans point de bonus offensif, l'ASM (4 pt), toujours sans Wesley Fofana, doit donc impérativement le décrocher samedi face aux "Saints" (0 pt). Même si ceux-ci joueront leur va-tout, leur déroute subie le week-end dernier rend la tâche des Clermontois abordable devant leur public. Où ils avaient corrigé les Anglais lors de leur dernière confrontation (37-5 en quarts de finale en avril 2015).

Poule 3. Montpellier n'a pas le choix après son faux-pas sur le terrain du Leinster (17-24): pour espérer sortir d'une poule dense, il doit absolument ouvrir son compteur à domicile contre Exeter (4 pts), trois longueurs devant. Si possible en privant le champion d'Angleterre en titre du moindre point. Face à une équipe joueuse, l'ambitieux MHR ne pourra se permettre de connaître le même retard à l'allumage qu'à Dublin (0-12 au bout de 27 minutes), ni les mêmes largesses défensives (quatre essais encaissés). Et ce alors qu'il est privé sur blessure d'Aaron Cruden, Bismarck Du Plessis et Fulgence Ouedraogo.

Dans l'autre rencontre, le Leinster (5 pts) peut quasiment écarter de la course à la qualification Glasgow (0 pt), quart de finaliste la saison dernière à qui il rend visite. Les Ecossais enregistrent le retour de leur feu-follet Stuart Hogg, absent depuis sa blessure cet été avec les Lions britanniques et irlandais.

Poule 4. Voyages périlleux pour les deux clubs français, le Racing 92 et Castres. Les Ciel et Blanc, en tête (4 pts) après leur succès contre Leicester (22-18), se déplacent sur le terrain du Munster (2 pts). Quasiment un an jour pour jour après le décès d'un des entraîneurs des Irlandais, Anthony Foley, la veille du match entre les deux équipes à Colombes. Emotion en perspective à Thomond Park, donc, où le Racing avait chuté la saison dernière (10-22). Et où, pour l'emporter ou au moins ramener un point, il pourra compter sur le retour de Dan Carter après un mois d'indisponibilité.

Castres (2 pts), pour sa part, est dans l'obligation de rattraper, sur la pelouse de Leicester (1 pt), les points perdus à domicile contre le Munster (17-17), s'il veut espérer jouer un rôle.

Poule 5. Toulon va enfin découvrir l'Italie! Versé pour la première fois de son Histoire dans la poule d'un club italien, le RCT (4 pts) doit en profiter pour faire carton plein en gagnant avec le bonus offensif, et ainsi confirmer son difficile mais précieux succès contre les Scarlets (21-20). La manière est aussi attendue, après un début de saison qui a laissé sur sa faim. Méfiance toutefois, car les Italiens ont déjà remporté trois succès (en six matches) depuis le début de saison en Ligue celtique.

Dans l'autre rencontre, les Scarlets (1 pt), tenants de cette Ligue celtique, doivent dominer à domicile Bath (4 pts) sous peine de compliquer leurs chances de qualification.