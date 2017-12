Champions Cup : les résultats de la 3e journée

La Rochelle, Clermont et Toulon veulent enchaîner lors de la 3e journée de Coupe d'Europe ce week-end. Le Racing 92 et Castres s'affrontent dans un duel fratricide qui pourrait écarter l'un des deux clubs français. Montpellier veut sauver sa peau.

Programme et résultats des clubs français de la 3e journée

Vendredi 8 décembre

(20h45) Glasgow (SCO) - Montpellier (FRA)

Samedi 9 décembre

(16h15) Toulon (FRA) - Bath (ENG)

(19h30) Castres (FRA) - Racing 92 (FRA)

Dimanche 10 décembre

(14h00) La Rochelle (FRA) - Wasps (ENG)

(16h15) Saracens (ENG) - Clermont (FRA)

Poule 1. Où s'arrêtera La Rochelle? Après avoir créé la sensation en France la saison dernière (1er de la saison régulière), le club maritime impressionne en Europe, pour sa première participation seulement à la grande compétition continentale. Les aguerris irlandais de l'Ulster n'ont ainsi pas plus fait le poids (41-17) que les Harlequins le week-end d'avant (34-27). Avec 10 points, ils possèdent en effet cinq longueurs d'avance sur les Wasps et six sur l'Ulster. Sur qui ils ont pris un sérieux avantage en cas d'égalité finale, vu l'ampleur de la différence particulière.

Poule 2. Une amertume dans la bouche : la victoire de Clermont contre Northampton (24-7) a été ternie par la grave blessure de son ouvreur Camille Lopez (fracture de la cheville gauche). Mais, au strict plan comptable, elle a été idéale, puisque le bonus offensif récolté permet à l'ASM (9 pts) de rester au contact des Saracens (10 pts) avant leur double confrontation ce mois-ci. Avec l'objectif, sur des deux rencontres, de marquer au moins un point de plus qu'eux. Les Ospreys (3 pts) ont eux encore un infime espoir de qualification, à l'inverse de Northampton (0 pt).

Poule 3. C'est pratiquement fini pour Montpellier (3 pts), relégué à sept longueurs du leader, le Leinster. Même si le double point de bonus décroché entretient l'espoir, la qualification semble désormais uniquement passer par un hypothétique billet de meilleur deuxième. Pour cela, les hommes de Vern Cotter, dont le chantier est décidément moins avancé que le début de saison ne le laissait supposer, doivent remporter leurs deux matches contre Glasgow (0 pt) ce mois-ci et espérer que le Leinster et Exeter laissent un maximum de plumes lors de leur double confrontation.

Poule 4. Un bon point ou trois de perdus pour le Racing 92 ? Si le vice-champion d'Europe 2016 peut revenir avec des regrets du Munster (7-14), qu'il tenait en échec à l'heure de jeu, il peut aussi se satisfaire de sa prestation et d'avoir arraché le point de bonus défensif. Lequel lui permet, avec cinq points, de talonner les Irlandais et Leicester (6 pts), qui a pris la tête à la la différence générale en étrillant Castres (54-29).

Les Tarnais, qui ont empoché le point de bonus offensif, sont cependant toujours en course (3 pts) avant d'affronter à deux reprises le Racing dans un duel fratricide qui pourrait écarter l'un des deux clubs français dans la poule la plus serrée.

Poule 5. Même si les Scarlets (2 pts) pourraient profiter de la double confrontation en décembre face à Trévise pour rester dans la course à la qualification, on se dirige vers un duel entre Toulon et Bath pour celle-ci. Les deux équipes, qui s'affronteront lors des deux prochaines journées, sont à égalité (8 pts) après l'avoir emporté à l'extérieur : les Anglais au pays de Galles (18-13), les Varois de justesse à Trévise (30-29). La manière laisse toujours à désirer pour le RCT de Fabien Galthié, déjà vainqueur sur le fil des Scarlets (21-20). Il devra impérativement hausser son niveau ce mois-ci au risque de devoir seulement viser la deuxième place, qui devrait offrir un billet pour les quarts dans cette poule où figure un club italien.

Écoutez votre match sur France Bleu

Clermont

La Rochelle

Montpellier

Toulouse

Toulon