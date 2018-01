Champions Cup : les résultats de la 6e et dernière journée

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Les six clubs français peuvent encore se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d’Europe lors de la 6e et dernière journée ce week-end. La Rochelle, Clermont et le Racing sont en ballottage favorable. Montpellier et Castres doivent réaliser un exploit pour passer. Toulon joue une "finale".