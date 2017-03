Champions Cup : le programme des quarts avec un choc 100% français et une finale avant l'heure

Le choc, samedi à Dublin, entre le Leinster et les Wasps est la grosse affiche des quarts de finale de la Coupe d'Europe, tandis que Toulouse se déplace sur la pelouse du Munster. Clermont pourra enfin prendre sa revanche dimanche face à Toulon dans un choc 100% français.

Programme et résultats des quarts

Samedi 1er avril

Dimanche 2 avril

(14h00) Saracens (ENG) - Glasgow (SCO)

(16h15) Clermont (FRA) - Toulon (FRA)

Leinster-Wasps, finale avant l'heure

C'est une finale avant l'heure que s'apprête à vivre Lansdowne Road: le leader de la Ligue celtique contre celui du championnat d'Angleterre. Un match entre deux très sérieux prétendants au titre, qui ont terminé en tête de leur poule: les Anglais devant Toulouse et le Connacht, les Irlandais loin devant Montpellier, Castres et Northampton.

Ce sera aussi un duel entre l'Irlandais Johnny Sexton et l'Anglais Danny Cipriani, deux demis d'ouverture à la lutte pour une place dans la tournée des Lions britanniques cet été en Nouvelle-Zélande.

Toulouse pour l'exploit

Le Munster, encore plus impressionnant lors de la phase de groupes, aura un gros avantage psychologique face à Toulouse, club le plus titré de la compétition (1996, 2003, 2005, 2010) mais actuellement en pleine déliquescence (10e du Top 14) et qui ne cache pas la crise de confiance qu'il traverse.

Clermont-Toulon, choc 100% tricolore

Tenants du titre, les Saracens partiront largement favoris face à Glasgow, novice à ce niveau mais qui s'est extirpé d'une poule très relevée (Munster, Racing 92, Leicester). La dernière affiche aura un alléchant goût de revanche: Clermont, meilleure équipe de la phase de poules, a l'occasion de battre enfin Toulon, qui l'avait privé de sacre continental en 2013, alors que les Auvergnats avaient dominé la rencontre, puis en 2015.

Les Toulonnais, qui n'arrivent pas à s'imposer à l'extérieur depuis l'arrivée à l'automne de leur entraîneur anglais Mike Ford, espèrent réaliser un exploit afin de rappeler qu'ils ne sont pas triples champions d'Europe (2013, 2014, 2015) pour rien. Même si leur président Mourad Boudjellal a affirmé que l'équipe ferait mieux de faire l'impasse sur ce rendez-vous afin de se concentrer sur le championnat.

