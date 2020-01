Champions Cup : les rochelais Vincent Rattez et Grégory Alldritt titulaires à Exeter

La Rochelle, France

Vincent Rattez et Grégory Alldritt prendront donc l'avion vendredi matin à la Rochelle. Direction Exeter via Londres Stansted. Un long périple en avion de ligne, avec derrière près de 5 heures de bus pour rallier Exeter, au Sud-Ouest de l'Angleterre. Faire parti du groupe c'est une chose, être titulaire sur la pelouse d'Exeter, cela en est une autre.

Fallait-il préserver les joueurs pour éviter une potentielle blessure ?

Un choix pas si évident que çà, lorsque l'on sait que les deux internationaux font parti du groupe des 42 joueurs appelés par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 nations. Dès dimanche, au lendemain de ce déplacement "so British", il faudra basculer en mode tricolore.

Jouer ou ne pas jouer ... A l'approche peut-être d'une nouvelle sélection en bleu face à l'Angleterre début février au stade de France, on pourrait être tenté de préserver les joueurs, de les placer un peu en retrait pour éviter une potentielle blessure. Ce n'est pas le cas avec ce déplacement à Exeter. Explications de Grégory Patat l'entraîneur des avants du Stade Rochelais.

On a essayé de trouver le meilleur compromis. - Grégory Patat -

France Bleu La Rochelle : "vous avez deux joueurs retenus avec le groupe France qui doivent partir le 19 janvier pour les bleus. Est-ce que cela vous a obligé à penser différemment la composition de l'équipe alignée à Exeter ce samedi ?"

Grégory Patat : "Puisque vous me posez la question, je vous répond franchement. _Greg et Vincent seront titulaires à Exeter_, même si ils ne seront pas avec nous contre Montpellier ( prochain match de top 14, le 25 janvier ). Voilà, ils ont besoin de jeu. On avait besoin de protéger certains joueurs qui eux seront là pour la réception des héraultais. Ils vont finir le boulot avec nous. Ce que on leur a dit c'est que, il y a peut-être un risque de blessure si l'on pense déjà à l'échéance équipe de France, là on pense que c'est mieux pour eux de retrouver du temps de jeu maintenant après de petites blessures, et mieux pour nous aussi. On a essayé de trouver le meilleur compromis."