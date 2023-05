Champions Cup : les supporters poussent pour la retransmission de la finale à Marcel-Deflandre

Ils seront officiellement 2.400 Rochelais à assister à la finale de la Champions Cup contre le Leinster samedi 20 mai à Dublin. Et sans doute un peu plus avec les supporters qui vont rallier l'Irlande par leur propre moyen. Ca fait peu pour un match potentiellement historique dans l'antre du Leinster. Et des dizaines de milliers de fans rochelais vont devoir rester en Charente-Maritime. Beaucoup auraient aimé se rassembler et communier devant un écran géant près du Vieux-Port ou au stade Marcel-Deflandre, mais - à cette-heure-ci - il faudra se contenter des terrasses de bars. La ville de La Rochelle a annoncé la semaine dernière la venue de différentes bandas pour animer le port. Dès 14 heures, le Vieux-Port et le tour du marché seront totalement fermés à la circulation, les bus seront détournés vers les axes secondaires. Les parkings resteront ouverts, mais les visiteurs sont invités à privilégier le vélo et le bus.

De quoi mettre en rogne les supporters. "C'est vraiment dommageable, qu'il n'y ait rien de fait pour aider un maximum de monde à pouvoir voir ce match", peste Maxime Collin, président des Bagnards rochelais. "Il a été décidé de ne pas diffuser le match sur le port pour des raisons de sécurité, ce que je peux comprendre, mais on avait la possibilité d'organiser un événement ailleurs et notamment au stade Marcel-Deflandre, ce qui a été déjà fait par le passé. On voit que dans toutes les villes, il y a des choses organisées, des fan zones, des écrans géants et que nous, on ne fait pas la même chose. C'est forcément un choix politique de ne pas s'attirer la foudre des commerçants. Mais c'est un faux débat. S'il y avait un écran géant installé, les gens iraient forcément consommer dans les bars. Donc pour moi, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être."

A titre personnel, Maxime Collin ne sera ni à Dublin, ni à La Rochelle le 20 mai prochain. Il sera à Bruxelles par obligation ce jour-là. Mais le président des Bagnards a déjà prévu de regarder le finale... dans un pub irlandais de la capitale belge.

Un rebondissement jeudi ?

Au vu de la grogne des supporters, la classe politique s'est aussi emparé du sujet devenu polémique. Que ce soit sur la place Saint-Jean-D'acre ou au stade Marcel-Deflandre, la non-retransmission de la finale sur un écran géant a pris une tournure politique avec son lot de désapprobation. Le groupe des élus municipaux Le Renouveau a écrit au maire pour qu'il revienne sur sa décision. "Les plongeons seront interdits sur le Vieux-Port (et c'est une bonne chose en terme de sécurité), les rues seront bloquées et la surveillance sera accrue autour du Vieux-Port. Voilà le message du maire de La Rochelle, à travers une épopée formidable de notre équipe de rugby", peste Franck Coupeau, élu du groupe Le Renouveau. "On est dans l'incompréhension la plus totale. On a tous conscience que c'est une lourde responsabilité que d'organiser de tels événements. Imaginez un peu comment ça va galvaniser nos joueurs à Dublin quand ils vont voir des images d'un stade rempli en train de les supporter, alors que là, il n'y aura rien. Cela, on ne peut pas le comprendre."

Pour le conseiller municipal Franck Coupeau, la municipalité a encore le temps de changer d'avis. "Tout est prêt au stade, il n'y a plus qu'à louer un écran géant. Ça, ce n'est pas compliqué. Il faut juste le vouloir. C'est ce qu'on attend de la part du maire de La Rochelle. Un geste fort, un geste symbolique qui nous fasse voir qu'il avec les Jaune et Noir, et pas seulement en tribune présidentielle." A l'automne dernier, la ville avait fait le choix de ne pas organiser de fan zone à l'occasion de la Coupe du Monde de football. Au nom des droits de l'homme bafoués au Qatar. "On ne peut pas vraiment dire qu'il en soit de même en Irlande", conclut Franck Coupeau.

La municipalité de La Rochelle doit tenir un point presse jeudi après-midi à ce sujet. Faut-il s'attendre à une bonne surprise ? On verra bien...