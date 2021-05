Champions Cup : les supporters toulousains pessimistes sur leurs chances d'assister à la finale à Twickenham

Victorieux ce samedi de l'UBB (21-9) en demi-finale, les Toulousains ont validé leur billet pour la finale. Une rencontre qui se déroulera à Twickenham... et avec du public ! Jusqu'à 10.000 personnes pourront assister au match le 22 mai dans ce temple du rugby. La grande question pour les supporters Rouges et Noirs, c'est maintenant de savoir si ils auront la possibilité de se rendre à Londres.

Isolement de 10 jours à Londres

Les billets du match sont en vente depuis vendredi sur le site internet du stade de Twickenham, mais pour le moment les supporters toulousains sont dans l'attente et espèrent un allègement des restrictions sanitaires d'ici le 22 mai. En plus d'un isolement de 10 jours qu'il faut observer à son arrivée de l'autre côté de la Manche, "il faut aussi effectuer un test Covid-19 lors du 2ème jour et du 8ème jour de son confinement" précise le Consulat Général de France à Londres.

Alors forcément ça refroidit explique Jean-Marc Arnaud, président du Huit, un club de supporters Rouges et Noirs : "Pour l'instant côté supporter ça ne bouge pas car c'est compliqué de se projeter et puis il ne faut pas cacher qu'avec une jauge de 10.000 places dans le stade de Twickenham, il ne restera que des petites poussières pour les supporters des deux clubs en finale."

En période de Covid ça va être très compliqué de faire ce voyage

Responsable d'une section de supporters à Paris, Didier Saboulard ne se fait pas tellement plus d'illusion. "Il y a quelques adhérents qui demandent comment on pourrait se rendre là-bas. Alors moi je vais faire un peu de prospection de mon côté mais en période de Covid ça va être très compliqué de faire ce voyage." Didier Saboulard et ses compagnons s'organisent déjà autrement en vue de cette finale : "Je préfère être réaliste en essayant d'organiser ici quelques chose de concret et de sympa entre nous."