Champions Cup : Montpellier, déjà qualifié, se réveille trop tard pour gagner face aux London Irish (21-21)

Zach Mercer à la lutte avec Luca Morisi et Agustin Creevy

Eliminés et venus pour jouer, les anglais ont été les premiers à scorer (6') : un essai transformé, et sept points d'écart d'entrée pour les London Irish, face à des héraultais qualifiés avant même la dernière journée de poule en Champions Cup, grâce aux résultats de la veille.

Dns un stade pas tout à fait rempli, en raison du froid ou de l'absence d'enjeu, la réaction s'est alors faite attendre, alors que l'imprécision, elle, était bien présente. Le MHR a bien eu quelques bons coups à jouer et a fini par dominer, mais la volonté de Léo Coly de mettre du rythme s'est heurtée aux fautes de main de ses partenaires, notamment dans les 22 mètres anglais.

Face à des montpelliérains impuissants et peu tranchants, ce sont même les hommes de Declan Kidney qui ont ajouté un second essai, contre le cours du jeu, grâce à une efficacité clinique, offrant un avantage de 14 points après 35 minutes de jeu.

0-14 à la mi-temps : 2 essais anglais

Et la deuxième période a démarré comme la première s'était terminée. Un troisième essai, signé de l'ancien du MHR Augustin Creevy (48'), à nouveau transformé par Paddy Jackson, auteur jusque-là d'un sans faute (0-21).

PSA a alors remanié son équipe et opéré plusieurs changements, faisant entrer notamment Titi Lamositele, Enzo Forletta ou encore Cobus Reinach. Des retouches qui n'ont pas tardé à porter leurs fruits, avec enfin un essai aux compteur des cistes (56'), marqué par Thomas Darmon, arrivé de loin pour attraper un ballon lancé devant la ligne, avant de filer tout droit pour aplatir (7-21).

Et puis, alors que le ciel laissait apparaître une nouvelle éclaircie, le jeu des montpelliérains aussi. Un déboulé de Gabriel Ngandebe sur la gauche, à l'heure de jeu, qui transmet à Anthony Bouthier venu en soutien, lequel tape au pied vers l'embut et oblige l'adversaire à aplatir. Mais finalement et une fois encore, une féroce défense anglaise pour écarter le danger sur la mêlée suivante.

Les héraultais ont alors continué de pousser. Ils se sont vus refuser un essai de Vincent Rattez, avant que Vincent Giudicelli ne parvienne, sur l'action suivante (68'), à marquer à son tour (14-21), alors que les London Irish venaient d'être réduits à 14 après un premier carton jaune dans la partie.

A quatre minutes de la sirène, un troisième essai de Cobus Reinach, lui aussi transformé, a permis d'égaliser (21-21). Et le MHR aurait même pu l'emporter, après avoir remonter progressivement tout le terrain, après la sirène, sans un en-avant de Gabriel Ngandebe, juste devant la ligne, au moment de vouloir se coucher.