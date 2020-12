Champions Cup : l'UBB saisit sa chance à Northampton (12-16)

Cardiaques s'abstenir. Une nouvelle fois, l'Union a joué avec les nerfs de ses supporters. Comme à Castres, comme à Montpellier, elle a renversé le match dans le money-time, Santiago Cordero inscrivant le seul essai de la rencontre en profitant d'un rebond heureux après une pénalité de Matthieu Jalibert sur le poteau.

Vingt minutes à quatorze

Car l'équipe girondine a souffert à Franklin's Gardens. Notamment d'une indiscipline qui aurait pu lui coûter le match. Revenue à 9-9 à la pause après avoir été menée 6-0, l'UBB a failli craquer en seconde période. Des fautes à répétition et surtout deux cartons pour Cameron Woki (48ème) et Maxime Lucu (65ème) qui l'ont laissée vingt minutes à quatorze.

Un succès qui va compter pour la suite de la compétition. © Maxppp - Maxppp

Northampton, courageux mais pas inspiré, n'a pas su en profiter. Au contraire de Santiago Cordero qui offre à son équipe un succès étriqué mais capital dans la course à la qualification. Succès qu'elle tentera de confirmer samedi prochain à Chaban-Delmas face aux Gallois de Newport qui débutent la compétition ce samedi face aux Wasps de Londres.

La réaction de Christophe Urios

"C'était un match particulier. A la la mi-temps je pensais qu'on allait prendre le dessus physiquement. Après, cette indiscipline de la deuxième mi-temps nous a fait jouer chez nous en permanence. On a été extrêmement courageux, très solides dans nos têtes. On marque sur un coup du sort. C'est pour toutes les fois où ça ne nous a pas réussi. C'est difficile d'aller gagner chez les Anglais. On s'est battu dur contre notre indiscipline qui a maintenus chez nous. On a été très fort, proche de notre ligne. Ce n'est pas un succès étriqué, je sais qu'on n'a pas complètement contrôlé, mais il nous rend heureux ce soir pour la dynamique de groupe et pour la compétition."